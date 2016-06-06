«الخارجية» تُدين الهجوم الإرهابي على مكتب المخابرات العامة الأردنية

أدان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي وقع صباح اليوم الإثنين، في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

واستهدف التفجير الإرهابي، مكتبًا للمخابرات العامة الأردنية في مخيم البقعة شمال عمان، ما أسفر عن وفاة ثلاثة من ضباط المخابرات، واثنين من الموظفين بالمكتب.

وأعرب المتحدث الرسمي، بحسب بيان، عن تعازي جمهورية مصر العربية – حكومةً وشعبًا – للحكومة الأردنية، ولأسر الضحايا.

وأكد المتحدث باسم الخارجية، على وقوف مصر، وتضامنها الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية في مواجهة ظاهرة الإرهاب التي تستهدف أمنها، واستقرارها وكذلك كافة ما تتخذه من إجراءات لمواجهة أعمال العنف والإرهاب.

كما أكد على الموقف المصري الثابت القائم على ضرورة محاربة الإرهاب الغاشم الذي لا يفرق بين دين وعرق ولا يعرف حدودًا ويتنافى مع كافة المبادئ والقيم الإنسانية، وضرورة التضامن الدولي لوضع حد لهذه الظاهرة ومحاصرتها على مستوى الفكر والتمويل.