"إعلام المصريين" تستحوذ على 50% من شركة مصر للسينما

أعلنت مجموعة إعلام المصريين عن استحواذها على أسهم 50% من شركة مصر للسينما، تمهيداً لتنفيذ خطة طموحة لدفع السينما والدراما المصرية خطوة للأمام، وإعادة دور مصر فى هذا المجال، بالإضافة إلى إنتاج برامج تليفزيونية متميزة.

ووقع رجلا الأعمال أحمد أبو هشيمة وكامل أبو على عقد الاتفاق للبدء فى إنتاج أعمال سينمائية ودراما تليفزيونية هدفها تعويض ما فقدته السينما والدراما التليفزيونية خلال السنوات السابقة، خاصة بعد ثورة 25 يناير، والسعى من خلال تقديم فن هادف يرقى ويليق بالمجتمع المصرى من خلال شاشات السينما أو التليفزيون.

وتستهدف شراكة إعلام المصريين ومصر للسينما ضخ رأس مال جديد يستطيع تقديم إنتاج فنى غزير بإمكانيات ضخمة، ويشجع صناعة السينما والأعمال الدرامية خلال المرحلة الحالية والمقبلة لتكون نافذة لصورة مصر الحقيقة.

كما تستهدف تناول موضوعات وقضايا تؤكد الدور الحقيقى للسينما والدراما المصرية فى ترسيخ القيم ونشر الأخلاق وحب الانتماء للوطن، وبالنسبة للبرامج ستكون ذات تنوع وتحمل أفكار هادفة وطابع متميز يستطيع المنافسة بقوة.

كان أحمد أبوهشيمة رئيس مجلس إدارة شركة إعلام المصريين قد أعلن فى وقت سابق عن خوض الشركة لمجال إنتاج الدراما التليفزيونية والأعمال السينمائية، لاكتمال المنظومة التى تسعى الشركة لتحقيق أهدافها فى مجال الإعلام والإنتاج التليفزيونى والسينمائى.

- بالصور.. أبو هشيمة من داخل "ON TV": نستهدف الصدارة والمركز الأول بين القنوات.. ونسعى لأن نكون قيمة مضافة للإعلام المصرى.. وتجهيز استوديوهات جديدة على أعلى مستوى.. ويؤكد تطوير المحتوى الإخبارى للقناة