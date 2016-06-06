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#في_إفريقيا - الكاف يكشف موعد مباراتي الأهلي والزمالك في الجولة الأولى من دوري الأبطال

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#في_إفريقيا - الكاف يكشف موعد مباراتي الأهلي والزمالك في الجولة الأولى من دوري الأبطال #في_إفريقيا - الكاف يكشف موعد مباراتي الأهلي والزمالك في الجولة الأولى من دوري الأبطال

أعلن الاتحاد الإفريقي (كاف) عن مواعيد مباريات الجولة الأولى من دوري أبطال إفريقيا، والذي يشارك فيه الأهلي والزمالك.

ويستهل الأهلي مشواره في المجموعة الأولى بمواجهة زيسكو الزامبي خارج الديار، وهي المواجهة التي ستقام يوم 18 يونيو في الساعة الثالثة والنصف بتوقيت القاهرة.

أما الزمالك الذي سيلعب في المجموعة الثانية، فسيواجه إنيمبا النيجيري يوم 19 يونيو في تمام الخامسة بتوقيت القاهرة.

ويأمل الأهلي في الحصول على الأميرة الإفريقية للمرة التاسعة في تاريخه، ولكن عليه المرور من مجموعة تضم أسيك ميموزا الإيفواري والوداد المغربي بجانب زيسكو.

أما الزمالك، الذي يريد البطولة للمرة السادسة، فعليه تخطي وفاق سطيف الجزائري وصن داونز الجنوب إفريقي، بجانب إنيمبا.

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