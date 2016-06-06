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محمد حلمي يطلب قائمة اللاعبين المرشحين للانضمام للزمالك

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محمد حلمي يطلب قائمة اللاعبين المرشحين للانضمام للزمالك محمد حلمي يطلب قائمة اللاعبين المرشحين للانضمام للزمالك

طلب محمد حلمي المدير الفني للزمالك قائمة اللاعبين المرشحين للانضمام لفريقه في الموسم المقبل من مجلس إدارة ناديه.

ويرغب حلمي في تكوين رأي عن هؤلاء اللاعبين واختيار الأفضل منهم لتدعيم الزمالك.

وتضم قائمة اللاعبين التي يتفاوض معها الزمالك أسماء عديدة، لكن يبرز من بينها محمد ناصف ظهير إنبي الأيسر، وأسامة إبراهيم ظهير إنبي الأيمن.

كما يتفاوض الزمالك مع لاعبي للمقاصة، محمود عبد العاطي "دونجا" لاعب الوسط والجناح ميدو جابر.

بالإضافة لمحمود حمدي مدافع طلائع الجيش، ورجب بكار ظهير الداخلية الأيمن، ومحمد فتحي لاعب وسط الإسماعيلي، وصلاح ريكو لاعب وسط اتحاد الشرطة.

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