أخبار عاجلة

القبض على هارب من سجن طنطا بـ"كمين العجوزة" -
ألمانيا ترحل اثنين من الخطيرين أمنيا إلى تونس -
المشاركون في ندوة الأوقاف يؤيدون "قرارات السيسي" لمكافحة الإرهاب والتطرف -
تشييع جنازة شهداء الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
دوريات للجيش والشرطة بشوارع الأقصر بعد تفجيري طنطا والإسكندرية -
بالصور.. وصول جثمان العميد "نجوى" لمسجد المواساة بالإسكندرية -
تسريب امتحانات "البوكليت" التجريبية للثانوية الأزهرية على "فيسبوك" -
صرخات فتاة أنقذتها من أنياب طالب جامعي بأكتوبر -
المعاينة: إصابة شخص بانفجار أسطوانة غاز بمحل "كاوتش" في أوسيم -
«ماركا» تحاكم المسؤولين عن انتكاسة برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

خبر في الجول – منافس جديد لناصف على الانتقال للزمالك.. وابتعاد ثنائي سموحة

Google+ Print
خبر في الجول – منافس جديد لناصف على الانتقال للزمالك.. وابتعاد ثنائي سموحة خبر في الجول – منافس جديد لناصف على الانتقال للزمالك.. وابتعاد ثنائي سموحة

دخل محمود وحيد ظهير للمقاصة منافسا لمحمد ناصف ظهير إنبي حيث يأمل الزمالك في جلب أحدهما للفريق في الموسم المقبل.

ويبحث الزمالك عن ظهير أيسر لتدعيم صفوفه خلال الموسم المقبل في ظل وجود محمد عادل جمعة وحمادة طلبة فقط في الفريق.

وشارك وحيد في 19 مباراة للمقاصة هذا الموسم في الدوري، سجل فيهم 3 أهداف وصنع اثنين.

مستوى وحيد جعله منافسا قويا لمحمد ناصف على مركز الظهير الأيسر في صفقات الزمالك، حسبما علم FilGoal.com.

كما ابتعد ثنائي سموحة، عمر سعد وأيمن أشرف، عن الزمالك بسبب توتر العلاقة بين الأبيض والنادي السكندري في الفترة الأخيرة.

ولم يتضامن سموحة مع مطلب الزمالك في لجنة الأندية بعدم استكمال الدوري إلا مع إزاحة جمال الغندور من رئاسة لجنة الحكام.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وزير الصناعة يصدر قرارًا بتشكيل مجلس الأعمال المصري الزامبي

وزير الصناعة يصدر قرارًا بتشكيل مجلس الأعمال المصري الزامبي

مرصد الفتاوى التكفيرية يشيد بقرار تشكيل مجلس لمواجهة التطرف في مصر

مرصد الفتاوى التكفيرية يشيد بقرار تشكيل مجلس لمواجهة التطرف في مصر

8 الصبح - لقاء مع الصحفي د/محمد الباز للتعليق والتحليل لأحداث تفجير كنائس مصر بالأمس

8 الصبح - لقاء مع الصحفي د/محمد الباز للتعليق والتحليل لأحداث تفجير كنائس مصر بالأمس

وزيرا الداخلية والعدل يمثلان أمام البرلمان المصرى اليوم

وزيرا الداخلية والعدل يمثلان أمام البرلمان المصرى اليوم