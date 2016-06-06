خبر في الجول – منافس جديد لناصف على الانتقال للزمالك.. وابتعاد ثنائي سموحة

دخل محمود وحيد ظهير مصر للمقاصة منافسا لمحمد ناصف ظهير إنبي حيث يأمل الزمالك في جلب أحدهما للفريق في الموسم المقبل.

ويبحث الزمالك عن ظهير أيسر لتدعيم صفوفه خلال الموسم المقبل في ظل وجود محمد عادل جمعة وحمادة طلبة فقط في الفريق.

وشارك وحيد في 19 مباراة للمقاصة هذا الموسم في الدوري، سجل فيهم 3 أهداف وصنع اثنين.

مستوى وحيد جعله منافسا قويا لمحمد ناصف على مركز الظهير الأيسر في صفقات الزمالك، حسبما علم FilGoal.com.

كما ابتعد ثنائي سموحة، عمر سعد وأيمن أشرف، عن الزمالك بسبب توتر العلاقة بين الأبيض والنادي السكندري في الفترة الأخيرة.

ولم يتضامن سموحة مع مطلب الزمالك في لجنة الأندية بعدم استكمال الدوري إلا مع إزاحة جمال الغندور من رئاسة لجنة الحكام.