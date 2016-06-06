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قراصنة يفشلون في اختراق حساب مارك على فيسبوك

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قراصنة يفشلون في اختراق حساب مارك على فيسبوك قراصنة يفشلون في اختراق حساب مارك على فيسبوك

مارك زوركربرج مؤسس الفيس بوك – أرشيفية

تعرضت حسابات مؤسس موقع فيسبوك، مارك زوكربرج، على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي للقرصنة، الأحد، فيما نجت أخرى من الاختراق.

وبالرغم من عدم تمكن القراصنة الإلكترونيين من الولوج إلى حساب مارك على فيسبوك، تسللوا لفترة وجيزة إلى حسابيه على كل من “تويتر” و”لينكد إن”.

ونقل موقع “إنجادجت” صورا لبعض الرسائل التي بثتها مجموعة قراصنة تسمى “أور ماين” على حسابي مارك قبل أن تتم إزالتها.

فضلا عن ذلك، حاول القراصنة أن يخترقوا حساب مارك على “أنستجرام”، لكن نظام الحماية في الخدمة التي تملكها شركة “فيسبوك” حالت دون نجاحهم.

وقال القراصنة إنهم أرادوا أن يختبروا درجة الحماية في حساب مارك، داعين إياه إلى التحاور معهم، لكن حسابهم تعطل مباشرة بعد ذلك.

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