وزارة الصحة الفلسطينية: وفاة شاب متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلى

قالت وزارة الصحة الفلسطينية‭ ‬إن شابا توفى اليوم الاثنين متأثرا بإصابته خلال مواجهات مع الجيش الاسرائيلى فى مدينة نابلس قبل ثلاثة ايام.

وأضافت الوزارة فى بيان لها أن جمال محمد دويكات (20 عاما) توفى متأثرا بجراحه التى أصيب بها فجر الجمعة الماضى خلال مواجهات قرب قبر يوسف فى مدينة نابلس.

وأوضحت الوزارة فى بيانها أن دويكات "كان أصيب برصاصة مباشرة فى الرأس وقد جرى تحويله إلى مشافى الداخل (إسرائيل) إلى أن أعلن عن استشهاده."

وقال سكان فى المنطقة إن مواجهات عنيفة شهدتها منطقة قبر يوسف فجر الجمعة بين الشبان والجنود الاسرائيليين الذين كان يتولون حراسة عشرات المستوطنين خلال تأديتهم طقوسا دينية فى المكان.

ويعتبر قبر يوسف الواقع شرقى المدينة نقطة توتر بين الفلسطينيين والمستوطنين الذين يأتون فى أوقات مختلفة للصلاة فيه تحت حراسة الجيش الإسرائيلى.

وتتولى قوات من الأمن الفلسطينى فى الأوقات العادية حراسة المكان الذى أحرق العام الماضى وأعادت السلطة الفلسطينية ترميمه.