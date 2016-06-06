أخبار المغرب اليوم.. فضيحة تسريب الامتحانات تضرب المغرب بعد مصر والجزائر

ركزت أخبار المغرب اليوم، حول الفضيحة التى هزت المغرب والجزائر بسبب تسريب أسئلة امتحان الثانوية العامة لعام 2016 فى عدد من المواد، بعد أن ضربت هذه الأزمة مصر

وأعلنت مصالح الأمن الوطنى لمكافحة عمليات تسريب أسئلة امتحانات الثانوية أن الشرطة القضائية مدعومة بالمصالح المركزية لمكافحة الجريمة المعلوماتية، تمكنت من اعتقال 21 مشتبها فيه بمدن الرباط وسلا وتمارة والقنيطرة وطنجة ومراكش ووجدة وفاس ومكناس وتازة وآسفى، بتهمة تسريب أسئلة الامتحانات.

كما تناولت أخبار المغرب اليوم، اتهام الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو الانفصالية السلطات المغربية بما ادعت أنه "قمع شرس" طال عددا ممن خرجوا فى شوارع أقاليم صحراوية بغرض تأدية صلاة الغائب على الزعيم الانفصالى محمد عبد العزيز، الذى توفى يوم الثلاثاء الماضي، وهى الاتهامات التى نفتها مصادر حقوقية موثوقة.

ورصدت أخبار المغرب اليوم، قرار الملك محمد السادس إلغاء التأشيرة على المواطنين الصينيين لدخول التراب المغربى ابتداء من يونيو 2016، والذى بدأ فى جنى ثماره بشروع العديد من السياح الصينيين الراغبين فى استكشاف المملكة، وتنوعها السياحى الزاخر، بالتوافد على مطار الدار البيضاء.

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