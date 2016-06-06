لأول مرة.. "هدية عباس" أول امرأة تتولى رئاسة مجلس الشعب السورى

ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن هدية خلف عباس، فازت برئاسة مجلس الشعب السورى لتصبح أول امرأة تترأس البرلمان فى تاريخ سوريا، فيما تولى المخرج نجدت أنزور منصب نائب رئيس المجلس، وقد فاز المرشحان بالتزكية فى الدورة العادية الأولى للدور التشريعى الثانى.

وأوضحت الوكالة السورية، أن المرشحان بالتزكية قد فازا فى الدورة العادية الأولى للدور التشريعى الثانى، مشيرة إلى أن مجلس الشعب عقد فى وقت سابق اليوم، جلسته الأولى من الدورة العادية الأولى للدور التشريعى الثانى برئاسة أكبر الأعضاء سنا، وهو عبد العزيز طراد الملحم.

والدكتورة هدية خلف عباس من مواليد محافظة دير الزور عام 1958 وتحمل شهادة دكتوراه فى الهندسة الزراعية من جامعة حلب وعملت مدرسة فى جامعة الفرات وشغلت مناصب منها عضو فى المكتب الإدارى للاتحاد الوطنى لطلبة سورية لفرع المنطقة الشرقية منذ عام 1978 حتى عام 1983 ومن ثم رئيسة للمكتب الإدارى للاتحاد الوطنى لطلبة سورية فرع دير الزور الرقة منذ عام 1983 حتى عام 1988 وعضو قيادة فرع دير الزور لحزب البعث العربى الاشتراكى من عام 1988 حتى عام 1998.

كما انتخبت عضو مجلس الشعب للدور التشريعى الثامن بين عامى 2003 و 2007 وعضو لجنة المصالحة الوطنية على مستوى محافظة دير الزور.

وهدية خلف عباس أول امرأة تتولى رئاسة مجلس الشعب منذ عام 1919 حين تشكل أول برلمان وطنى متمثل بالمؤتمر السورى ترأسه حينئذ هاشم الأتاسى وكان عام 2003 شهد ولأول مرة فى تاريخ الحياة البرلمانية فى سورية انتخاب سيدة فى مكتب مجلس الشعب أمينا للسر إنعام عباس عضو المجلس المستقلة عن قطاع العمال والفلاحين من محافظة طرطوس.‏‏

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