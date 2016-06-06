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تأجيل محاكمة المتهمين بـ"أحداث البدرشين الثانية" لـ 2 أغسطس

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تأجيل محاكمة المتهمين بـ"أحداث البدرشين الثانية" لـ 2 أغسطس تأجيل محاكمة المتهمين بـ"أحداث البدرشين الثانية" لـ 2 أغسطس
أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة فى طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة 9 متهمين، من بينهم 5 هاربين لاتهامهم بأحداث العنف التى وقعت بمنطقة البدرشين فى ديسمبر من عام 2014، والمعروفة إعلاميا بـ"أحداث البدرشين الثانية"، لـ 2 أغسطس لمرافعة الدفاع.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وعقدت الجلسة داخل غرفة المداولة، واستمعت المحكمة خلالها لأقول 3 من شهود الإثبات.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم منها إتلاف الممتلكات العامة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل خارطة الطريق، وحيازة أسلحة نارية.


>وصول هيئة محاكمة المتهمين بـ"أحداث البدرشين الثانية" لمعهد الأمناء

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