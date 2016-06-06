تأجيل محاكمة المتهمين بـ"أحداث البدرشين الثانية" لـ 2 أغسطس

أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة فى طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة 9 متهمين، من بينهم 5 هاربين لاتهامهم بأحداث العنف التى وقعت بمنطقة البدرشين فى ديسمبر من عام 2014، والمعروفة إعلاميا بـ"أحداث البدرشين الثانية"، لـ 2 أغسطس لمرافعة الدفاع.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وعقدت الجلسة داخل غرفة المداولة، واستمعت المحكمة خلالها لأقول 3 من شهود الإثبات.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم منها إتلاف الممتلكات العامة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل خارطة الطريق، وحيازة أسلحة نارية.

وصول هيئة محاكمة المتهمين بـ"أحداث البدرشين الثانية" لمعهد الأمناء