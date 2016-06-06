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المتحدث باسم النيابة الإدارية: تسريب الامتحانات جريمة فى حق الأجيال

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المتحدث باسم النيابة الإدارية: تسريب الامتحانات جريمة فى حق الأجيال المتحدث باسم النيابة الإدارية: تسريب الامتحانات جريمة فى حق الأجيال
قال المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمى باسم النيابة الإدارية، إن المستشار سامح كمال، رئيس الهيئة، أحال التحقيقات فى تسريب امتحانات الثانوية العامة إلى المكتب الفنى، للإشراف المباشر على التحقيق لكشف المسئولين عن ارتكاب تلك الوقائع.

وأوضح المستشار محمد سمير، فى بيان صحفى، أن مركز المعلومات والإعلام بالنيابة الإدارية، رصد من خلال متابعة وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، ووسائل التواصل الاجتماعى، ما نشره "اليوم السابع" من تقارير صحفية حول وقائع تسريب امتحان مادتى اللغة العربية والدين لطلاب الثانوية العامة.

وأكد المتحدث باسم النيابة الإدارية، أن قرار رئيس الهيئة بفتح التحقيقات فى الواقعة، يهدف إلى كشف ما قد يشكل ثمة مخالفة أو شبهة فساد وراء تسريب الامتحانات، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل المسئولين بوزارة التربية والتعليم المتورطين، نظرا لما تمثله تلك الوقائع من حرم بالغ يمس مستقبل أجيال بأسرها.


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