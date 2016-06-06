أخبار عاجلة

القبض على هارب من سجن طنطا بـ"كمين العجوزة" -
ألمانيا ترحل اثنين من الخطيرين أمنيا إلى تونس -
المشاركون في ندوة الأوقاف يؤيدون "قرارات السيسي" لمكافحة الإرهاب والتطرف -
تشييع جنازة شهداء الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
دوريات للجيش والشرطة بشوارع الأقصر بعد تفجيري طنطا والإسكندرية -
بالصور.. وصول جثمان العميد "نجوى" لمسجد المواساة بالإسكندرية -
تسريب امتحانات "البوكليت" التجريبية للثانوية الأزهرية على "فيسبوك" -
صرخات فتاة أنقذتها من أنياب طالب جامعي بأكتوبر -
المعاينة: إصابة شخص بانفجار أسطوانة غاز بمحل "كاوتش" في أوسيم -
«ماركا» تحاكم المسؤولين عن انتكاسة برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

السعودية تبدأ غدا مكافحة التدخين و200 ريال غرامة للمدخنين بالأماكن العامة

Google+ Print
السعودية تبدأ غدا مكافحة التدخين و200 ريال غرامة للمدخنين بالأماكن العامة السعودية تبدأ غدا مكافحة التدخين و200 ريال غرامة للمدخنين بالأماكن العامة
تبدأ غدا الثلاثاء تطبيق نظام جديد لمكافحة التدخين أقره مجلس الوزراء العام الماضى، يهدف إلى الحد من التدخين ومنعه من الأماكن العامة وزيادة الرسوم المفروضة عليه.

ونص النظام الجديد على حظر زراعة وتصنيع التبغ ومشتقاته فى المملكة، على أن تزداد الرسوم عليه بقرار من مجلس الوزراء، وألا يسمح به بشكل نهائى إلا بعد تحليل عينات منه للتأكد من مطابقتها للمواصفات التى تعدها الجهة المختصة بالتنسيق مع وزارة الصحة.

ونص النظام على منع التدخين فى الأماكن والمساحات المحيطة بالمساجد، والوزارات والجهات الحكومية، والمؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية، وأماكن العمل فى الشركات والمؤسسات والبنوك والمصانع، ووسائل النقل العام، وأماكن تصنيع الطعام والمواد الغذائية، ومواقع إنتاج البترول، ومحطات توزيع وبيع الوقود والغاز، والمستودعات والمصاعد ودورات المياه، والأماكن العامة.

وشدد النظام على أنه فى حال وجود مواقع للمدخنين فى الأماكن السابقة فيجب على المسئول مراعاة أن تكون معزولة وفى أضيق الحدود، ولا يدخلها من يقل عمره عن 18 عاما.

وأكد النظام على أن تتولى الوزارات والجهات الحكومية، والمؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية، ومؤسسات القطاع الخاص، مسئولية ضبط وتحرير المخالفات وتوقيع الغرامات، حيث فرض النظام غرامة مالية قدرها 200 ريال على كل من يتعاطى التدخين فى الأماكن الممنوعة.

يذكر أن مجلس الوزراء وافق على نظام مكافحة التدخين العام الماضى، ونصت إحدى مواده على أن يتم العمل به بعد سنة من تاريخ نشره.

كل 15 سيجارة تدخنها يحدث تغيير جينى مسرطن و"الحسابة بتحسب"
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة