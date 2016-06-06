رئيس السودان:وافقنا على خيار أهل الجنوب بالانفصال ليعيش الشعبان فى سلام

قال الرئيس السودانى عمر البشير الاثنين، أن بلاده اختارت اتفاقية السلام الشامل مع جنوب السودان، ووافقت على خيار أهل الجنوب بالانفصال ليعيش شعبا البلدين فى سلام وأمان.

وأطلع البشير- لدى لقائه بوفدى اللجنة السياسية الأمنية المشتركة بين السودان وجنوب السودان- على نتائج اجتماعات اللجنة التى عقدت بالخرطوم والتى تم خلالها التوصل إلى اتفاقيات وقرارات مشتركة.

وأوضح وزير الخارجية السودانى إبراهيم غندور- فى تصريحات صحفية اليوم عقب اللقاء- أن اجتماعات اللجنة تعتبر فتحًا كبيرًا فى اتفاقية التعاون المشترك، وقال "إنه تم الاتفاق على تنفيذ ماهو متفق عليه من منطقة منزوعة السلاح وصولا إلى حدود مرنة بين البلدين، بجانب إيقاف الدعم للحركات المسلحة المتبادلة عبر خطوات سيتابعها الفنيون والمعنيون فى الأجهزة الأمنية بالبلدين".

وأشار غندور إلى وجود إرادة واحدة قوية يجب أن تتحقق فى واقع يخدم مصلحة البلدين والإقليم.

>من جانبه، قال وزير الدفاع بدولة الجنوب كوال مانيانج، أن وفد دولة الجنوب نقل إلى الرئيس عمر البشير، تحيات وأمنيات الرئيس سلفاكير ميارديت، وتهانيه بحلول شهر رمضان.

وأضاف أن الوفد أطلع البشير على نتائج اجتماعات اللجنة الأمنية السياسية المشتركة التى أكدت وجود تفاهمات وبناء للثقة بين الجانبين باعتبار المصير المشترك لشعبى البلدين.

وأعلن التوصل إلى تفاهمات سيبدأ جانب دولة الجنوب فى تنفيذها فور وصوله إلى جوبا، وأشار إلى أن قضية دعم الحركات المسلحة بالبلدين سيتم تجاوزها عبر التفاوض قريبًا.

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