البورصة تستقبل أول أيام رمضان على تباين في مؤشراتها

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، لدى إغلاق تعاملات اليوم الأثنين أولى جلسات شهر رمضان الكريم، وسط عمليات بيع من قبل المستثمرين المصريين والعرب، قابلها عمليات شراء من صناديق الاستثمار والمؤسسات الأجنبية.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو800 مليون جنيه، لينهي تعاملات اليوم عند مستوى 2ر405 مليار جنيه وسط تعاملات بلغت نحو 541 مليون جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية”إيجي إكس 30″ بنسبة 1.01% ليبلغ مستوى 7639 نقطة، فيما تراجع مؤشرالأسهم الصغيرة والمتوسطة”إيجي اكس 70″ بنحو 0.75% لصل لمستوي 371 نقطة، شملت الانخفاضات مؤشر “إيجي اكس 100″ الأوسع نطاقا والذى خسر نحو 0.18% ليبلغ مستوى 787 نقطة.