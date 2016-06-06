وصول وسفر 5201 معتمر لموانئ البحر الأحمر خلال عمرة شعبان

مراسل«ONA»:

شهدت موانى البحر الأحمر، وصول وسفر 5201 معتمر خلال عمرة شهر شعبان من خلال استقبال 2170 معتمر ومغادرة 3031 معتمر ليصل اجمالى عدد المعتمرين منذ بدء موسم العمرة إلى 48 ألف و486 معتمر “وصول وسفر”.

وشهد ميناء نويبع خلال عمرة شعبان وصول وسفر 2306 معتمر و53 باص عمرة من خلال استقبال 792 معتمر و19 باص عمرة ومغادرة 1514 معتمر و34 باص عمرة، بينما شهد ميناء سفاجا وصول وسفر 2895 معتمر وذلك باستقبال 1378 معتمر ومغادرة 1517 معتمر.

وشدد اللواء مهندس هشام أبو سنة رئيس هيئة موانى البحر الأحمر، على ضرورة التنسيق مع كافة الجهات العاملة بالموانى لتيسير الإجراءات والتنبيه على التوكيلات الملاحية ومالكى العبارات بالالتزام بالاعداد المسموح بها.

وقال أبو سنة في تصريحاته الصحفية، إنه تم رفع كفاءة صالات الوصول والسفر وتزويدها بعدد مناسب من العاملين بنظام ورادى على مدار 24 ساعة فى حالة تواجد عبارات على الأرصفة والتنسيق بين مركز عمليات الهيئة الرئيسى والمراكز الفرعية بالموانى لاستقبال اى احداث طارئة وسرعة العمل على حلها.

وأضاف، أنه تم التنسيق مع ادارة الحجر الصحى بالموانى لتوفير سيارات الاسعاف والخدمات الطبية لاستقبال اى حالات طارئة مع تشديد اجراءات فحص الركاب عند وصولهم للميناء لمنع دخول العدوى للبلاد.