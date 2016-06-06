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تأجيل محاكمة وزير الري الأسبق و«قورة» في اتهامهما بتربيح الغير والتربح

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تأجيل محاكمة وزير الري الأسبق و«قورة» في اتهامهما بتربيح الغير والتربح تأجيل محاكمة وزير الري الأسبق و«قورة» في اتهامهما بتربيح الغير والتربح

وزير الري الأسبق محمد نصر الدين – أرشيفية

أجلت محكمة جنايات شمال الجيزة، اليوم الإثنين، نظر جلسة محاكمة وزير الري الأسبق محمد نصر الدين، ورجل الأعمال أحمد عبد السلام قورة، إلى جلسة 4 أكتوبر المقبل.

وجاء التأجيل، للاطلاع، وتنفيذ طلب دفاع المتهم الأول، مع تكليف النيابة العامة بإعلان الشهود الأربعة الذين طلب الدفاع المتهم الثاني شهادتهم، حسبما أفاد مراسلنا.

ويحاكم وزير الري الأسبق ورجل الأعمال في اتهامهما بتربيح الغير، والتربح على نحو تسبب في إهدار 37 مليار جنيه، و126 مليون جنيه من المال العام.

وكانت نيابة الأموال العامة العًليا، قد حققت مع الوزير الأسبق، ورجل الأعمال المتهم في القضية، وأخلت سبيلهما، بضمان مالي قدره 100 ألف جنيه لكل منهما.

وأسندت إليهما ” ارتكاب جرائم تربيح الغير بدون وجه حق والتزوير، وذلك في ضوء ما كشفت عنه تقارير الأجهزة الرقابية، من قيام الوزير الأسبق بتربيح رجل الأعمال المتهم، بدون وجه حق، وعلى نحو يخالف أحكام القانون، بتمكينه من الحصول على مساحات كبيرة من الأراضي المخصصة للزراعة، وقيام الآخير بتغيير نشاطها من الزراعة إلى الأغراض العمرانية السكنية، بما يخالف الشروط التي خصصت الأرض من أجلها”.

 

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