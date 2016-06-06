دراسة فرنسية: الغناء يحسن القدرة على التحدث لمرضى الشلل الرعاش

يعتبر مرض باركنسون "الشلل الرعاش" من الأمراض المستعصية التى لا يوجد لها علاج ويؤثر على التحدث، وهو المرض الذى أصاب الملاكم العالمى "محمد على كلاى"، عندما بلغ من العمر 42 عاماً.

فقد كشفت دراسة علمية حديثة عن نتائج جديدة ومثيرة، حيث أفادت أن الغناء يساعد على تحسن القدرة على التحدث لمرضى الشلل الرعاش.

وأوضح الباحثون من جامعة ابردين الفرنسية خلال الدراسة المنشورة مؤخراً عبر مجلة مرض باركنسون، أن معظم الدراسات تدعم فكرة استخدام الغناء لمساعدة الناس المصابين بالشلل الرعاش.

وأشار الباحثون إلى أن مرض "باركنسون" أو الشلل الرعاش هو حالة شائعة تصيب الأعصاب ويرتبط ارتباطا وثيقا بالعمر، ويؤثر على أكثر من 120 ألف شخص فى بريطانيا.

وتابع الباحثون أن الغناء يوفر فائدة عظيمة لكثير من الناس بغض النظر عن وضعهم الصحى، حيث إن له العديد من الفوائد النفسية وكذلك الجسدية منها تصفية الذهن والاسترخاء.

وأضاف الباحث راشيل أتكنسون، أخصائى الأعصاب ومعالج اللغة فى مستشفى سانت هيلير فى لندن، أن الغناء يحسن قدرة المخ على التفكير، كما أنه يساعد على تدليك أعصاب الوجه.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الإخبارى الأمريكى “Medical News Today”، اليوم.

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