الدهون والخل والمسكنات تسبب الحموضة.. حاول تجنبها فى رمضان

البعض قد يشعر بالحموضة خلال شهر رمضان ربما لأنواع الطعام الذى يتناوله وخصوصا عند تناول الأغذية المحتوية على كميات كبيرة من الدهون أو عند تناول وجبات دسمة والنوم بعدها مباشرة أو نتيجة لتناول بعض الأطعمة الحريفة أو الحمضية.

أكدت الدكتور أمانى عبد المقصود أستاذ الباطنة والكبد بطب قصر العينى أن الحموضة تزداد فى رمضان نتيجة الإكثار من تناول الفواكه الحمضية مثل البرتقال والعصائر مثل عصير الليمون وتزداد الحموضة مع الأطعمة المحتوية على الخل، مثل المخللات والسلطات والفتة والمقليات مثل البطاطس المقلية والباذنجان والطعمية، والإكثار من الدهون والتى تزيد من نسبة الحمض بالمعدة وتؤثر على الغشاء المخاطى بها.

وقالت الدكتورة أمانى إن كل هذه العوامل تؤدى إلى حدوث حموضة، واضطراب بالهضم مؤكدة أن المياه الغازية تؤدى إلى تخفيف الحموضة بعد تناولها مباشرة، ولكنها تؤدى إلى تأثير عكسى بعد تناولها بفترة حيث تؤدى إلى زيادة إفراز حمض المعدة.

وأشارت إلى أن الإسبرين والمسكنات كلها عوامل تزيد من حموضة المعدة وتنصح بتناول الخيار والخس وهما من الأشياء الطبيعية التى تقضى على الحموضة، بجانب بعض الأدوية التى تساعد على تلطيف الغشاء المخاطى المبطن للمعدة ويقلل من الأعراض أثناء فترة الصيام.

وأوضحت أنه عند زيادة الأعراض يجب استشارة طبيب متخصص لأن التهابات المعدة تختلف عن أعراض قرحة المعدة وتختلف أيضا عن قرحة الاثنى عشر.

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