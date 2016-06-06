باحثون فرنسيون: فيروس زيكا ينتقل عن طريق الفم والقبلات

أكد باحثون فرنسيون إمكانية انتقال فيروس زيكا عن طريق الفم أو القبلات، وذلك بعد إصابة امرأة فرنسية بالفيروس بعد عودة زوجها من البرازيل.

قالت قناة تيلى موندو الإسبانية إن الزوجين مارسا الجنس 7 مرات لكنه كان عن طريق الفم، ولذلك فقد أكد الباحثون أنه انتقل عبر السائل المنوى للرجل، مشيرة إلى أن العلماء أكدوا أن الفيروس يظل فى السائل المنوى للرجل لمدة أسابيع أو حتى شهور.

وأكد المعهد الوطن لفرنسا أن ممارسة الجنس عن طريق الفم طريقا آخرلانتقال الفيروس .

وكانت الصحة العالمية أكدت انتقال الفيروس عن طريق الجنس أو البعوض الناقل للفيروس بشكل مباشر، وحذر المسئولون فى الخدمات الصحية والمراقبة الفرنسية من انتشار وباء فيروس زيكا، بعد أن عاود نشاطه بصورة كبيرة حتى شهر نوفمبر المقبل.

وبدأ فيروس زيكا الذى تفشى فى منطقة الكاريبى وأمريكا اللاتينية ينشر فى الأراضى الواقعة بالقرب من البحار الفرنسية كما أن هناك فترتين تخشى السلطات الصحية الفرنسية من تزايد الوباء فيها، الأولى الألعاب الأولمبية فى البرازيل والثانية فى مباريات كرة القدم الأوروبية فى فرنسا.

وأوضحت القناة أن البعوضة المسئولة عن فيروس زيكا والتى تسمى ببعوضة النمر منتشرة حاليا فى 30 مقاطعة تقع بجوار البحر المتوسط ، واتجهت إلى الشمال بسبب الاحتباس الحرارى وتتمركز الحشرة فى العديد من الأماكن وأصابت 23 ألفا 860 حالة فى منطقة المارتينيك و5 آلاف حاله فى جويانا و3 آلاف و885 فى جوادولوب ، بالإضافة إلى 247 حالة تم نقلها عن طريق الممارسة الجنسية.

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