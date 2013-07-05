"الأئمة" تحث الجماهير على التبرع لصالح الاقتصاد ضد المعونة الأمريكية

أكد الشيخ عبد الناصر بليح المتحدث باسم نقابة الأئمة والدعاة على حث جميع الأئمة أن يقوموا بدعوة جماهير المصلين من المسلمين بالتبرع بمبلغ 5 جنيهات دعمًا للاقتصاد المصرى حتى يتم الاستغناء نهائيًا عن المعونة الأمريكية وعدم تدخلها السافر فى شئون مصر أم الدنيا وحتى لا تفسد علينا حياتنا السياسية والمعيشية.

وأضاف بليح: تدخّل أمريكا فى حياتنا أفسد القادة السياسيين منذ عصر مبارك البائد وهذا التدخل لصالح بنتها البكر إسرائيل يعود بأضرار بالغة على الوطن وأمنه.. وأولها تفتيت الجبهة الداخلية والوحدة الوطنية بين المصريين.

كما أشار المتحدث إلى أنه سوف يكون هناك مؤتمر صحفى خلال أيام للإفصاح عن هذا الأمر وفتح حساب برقم خاص للتبرع عبره ويكون تحت تصرف مجموعة من المؤسسات بحيث يضمن النزاهة والشفافية والمحاسبة لضمان استمراره وعدم التشكيك فيه.

كما أوضح أنه سيتم تدشين حملة لهذا الحساب عبر المواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام بحيث يبدأ التبرع من 5 جنيهات حتى ولو من زكاة الفطر أو زكاة المال والتجارة وجميع أنواع الزكاة والصدقات وأبواب الخير.. من أجل مصر الجديدة.