إقليم جنوب الصعيد الثقافى يستهدف 64 قرية محرومة ثقافيا في رمضان

وتستمر الفعاليات خلال الفترة من 2 حتي 15 رمضان ، وتستهدف 48 قرية محرومة ثقافيا بالإقليم ، كما تشارك فرق الفنون الشعبية بأسوان وقنا والاقصر في الاحتفالات الثقافية والفنية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة بحديقة الفسطاط، نادي الصيد، المسرح الروماني ، شارع المعز .
وينظم قصر ثقافة شلاتين بالبحر الأحمر أمسية شعرية للشعراء شاذلي محمد ، عبد الفتاح عبد الحفيظ ، بالإضافة الي ندوة عن انتصارات شهر رمضان يحاضر فيها وليد العناني ,عبد العزيز محمد وذلك في 2 رمضان ،كما ينظم القصر ندوة عن فتح مكة يحاضرها محمد سيد علاء عتيق وانشاد ديني للمنشد أحمد إبراهيم في 3 رمضان.
كما ينظم فرع ثقافة قنا معرض فنون تشكيلية ، عرض فني لفرقة قنا للموسيقي العربية في 3 رمضان وذلك بالنادي الاجتماعي وينظم مسابقة ثقافية ،عرض فني لفرقة قنا للموسيقي والغناء الشعبي وابتهالات دينية وذلك 4 رمضان.
ويعلن فرع ثقافة اسوان مساء اليوم عن المسابقة الدينية والفنية خلال الشهر الكريم في جميع المواقع الثقافية بالإضافة الي تقديم عرض فني لفرقة اسوان للموسيقي العربية وامسية شعرية يشارك فيها الشعراء "أحمد الجميلي، أميرة محمود ، عباس حمزة، محمد الريفي ، بالإضافة إلى محاضرة حول قدوم رمضان والاستعداد له .