إقليم جنوب الصعيد الثقافى يستهدف 64 قرية محرومة ثقافيا في رمضان

يحتفل إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة الباحث سعد فاروق بشهر رمضان المبارك، وذلك بتنظيم عدد كبير من الفعاليات الثقافية والفنية بالمواقع الثقافية التابعة للإقليم بالأقصر وأسوان والبحر الأحمر وقنا تشمل الفعاليات عروض فنية، ندوات، محاضرات، مسرح عرائس، مسابقات، معرض كتاب، مواهب فنون تشكيلية، أمسيات شعرية، تكريم أدباء، حوارات فكرية وتقام الفعاليات في ميدان أبو الحجاج بالأقصر النادي الاجتماعي بالبحر الاحمر وقنا، المسرح الصيفي والمقهى الثقافي بأسوان،, بالإضافة إلي المواقع الثقافية بالمحافظات الاربعة.

وتستمر الفعاليات خلال الفترة من 2 حتي 15 رمضان ، وتستهدف 48 قرية محرومة ثقافيا بالإقليم ، كما تشارك فرق الفنون الشعبية بأسوان وقنا والاقصر في الاحتفالات الثقافية والفنية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة بحديقة الفسطاط، نادي الصيد، المسرح الروماني ، شارع المعز .

وينظم قصر ثقافة شلاتين بالبحر الأحمر أمسية شعرية للشعراء شاذلي محمد ، عبد الفتاح عبد الحفيظ ، بالإضافة الي ندوة عن انتصارات شهر رمضان يحاضر فيها وليد العناني ,عبد العزيز محمد وذلك في 2 رمضان ،كما ينظم القصر ندوة عن فتح مكة يحاضرها محمد سيد علاء عتيق وانشاد ديني للمنشد أحمد إبراهيم في 3 رمضان.

كما ينظم فرع ثقافة قنا معرض فنون تشكيلية ، عرض فني لفرقة قنا للموسيقي العربية في 3 رمضان وذلك بالنادي الاجتماعي وينظم مسابقة ثقافية ،عرض فني لفرقة قنا للموسيقي والغناء الشعبي وابتهالات دينية وذلك 4 رمضان.

ويعلن فرع ثقافة اسوان مساء اليوم عن المسابقة الدينية والفنية خلال الشهر الكريم في جميع المواقع الثقافية بالإضافة الي تقديم عرض فني لفرقة اسوان للموسيقي العربية وامسية شعرية يشارك فيها الشعراء "أحمد الجميلي، أميرة محمود ، عباس حمزة، محمد الريفي ، بالإضافة إلى محاضرة حول قدوم رمضان والاستعداد له .

تنظيم المعرض الختامى للصحافة بقصر ثقافة الأقصر الخميس

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