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انتقالات في الجول – محمد أبو العلا: الزمالك عليه التخلص من 3 مهاجمين

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انتقالات في الجول – محمد أبو العلا: الزمالك عليه التخلص من 3 مهاجمين انتقالات في الجول – محمد أبو العلا: الزمالك عليه التخلص من 3 مهاجمين

هل هناك أزمة في هجوم الزمالك أم الأمور على ما يرام بالنسبة لقائمة محمد حلمي؟

هل يتمتع هجوم الزمالك بالقوة اللازمة لتهديد المنافسين أم يحتاج للتدعيم؟ محمد أبو العلا نجمه السابق يجيب لـFilGoal.com.

يقول أبو العلا:"هناك أكثر من لاعب من وجهة نظري الفنية لا يستفيد منه الزمالك، على سبيل المثال إيمانويل مايوكا".

وأضاف "أراه لاعبا عاديا وليس سوبر، من الأفضل ضم مهاجم آخر بدلا منه".

وتابع "الزمالك لم يستفد هذا الموسم من باسم مرسي، أُفضل أيضا رحيله".

واستطرد "نفس الأمر بالنسبة لأحمد حسن مكي الذي لم يشارك في الكثير من المباريات".

وأتم "الزمالك لا يلعب برأس حربة صريح طوال الوقت، يعتمد على محمود كهربا في الهجوم، وهو ما يعكس وجود مشكلة".

ويسعى الزمالك لتدعيم صفوفه بمهاجم قوي، فتفكر إدارته في التعاقد مع النيجيري شيسوم شيكاتارا. (طالع التفاصيل)

وكان محمد حلمي قد صرح للإدارة بأنه يتمنى رؤية حسام باولو بالقميص الأبيض. (طالع التفاصيل)

كما دخل النادي في مفاوضات مع محمد رجب مهاجم بتروجيت. (طالع التفاصيل)

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