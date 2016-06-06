خبر في الجول – جلسة تفاوض بين الزمالك ووكيل حمودي.. واللاعب لا يعارض الاستمرار

اتفق أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك مع يحيى علي وكيل لاعب الفريق المعار من بازل أحمد حمودي على جلسة تفاوض لحسم أمر ضم اللاعب نهائيا للزمالك، حسبما علم FilGoal.com.

وكان FilGoal.com قد أوضح مسبقا أن حمودي يمتلك بندا في عقد الإعارة بين بازل والزمالك بندا يتيح للأبيض ضمه نهائيا مقابل 700 ألف يورو. (طالع التفاصيل)

ومن المنتظر أن تكون الجلسة خلال الـ10 أيام المقبلة.

ولكن ما هو موقف حمودي من الاستمرار مع الزمالك؟

علم FilGoal.com أن حمودي لا يمانع في الاستمرار مع الزمالك ولكنه ينتظر العرض المالي المقدم من قبل الأبيض.

وشارك لاعب سموحة السابق 17 مباراة مع الزمالك في كل المسابقات، سجل فيهم 3 أهداف وصنع هدفين.