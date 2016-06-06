إعلام المصريين تستحوذ على 50% من مصر للسينما

أعلنت مجموعة إعلام المصريين، عن إستحواذها على أسهم 50%، من شركة مصر للسينما تمهيداً لتنفيذ خطة طموحة لدفع السينما والدراما المصرية خطوة للامام وإعادة دور مصر فى هذا المجال بالاضافة الي إنتاج برامج تليفزيونية متميزة.

ووقع رجلى الأعمال أحمد أبوهشيمة، وكامل أبوعلى، عقد الاتفاق للبدء فى إنتاج أعمال سينمائية ودراما تليفزيونية هدفها تعويض ما فقدته السينما والدراما التليفزيونية خلال السنوات السابقة خاصة بعد ثورة 25 يناير والسعى من خلال تقديم فن هادف يرقى ويليق بالمجتمع المصرى من خلال شاشات السينما أو التليفزيون.

وتستهدف شراكة إعلام المصريين ومصر للسينما ضخ رأس مال جديد يستطيع تقديم إنتاج فنى غزير بإمكانيات ضخمة ويشجع صناعة السينما والاعمال الدرامية خلال المرحلة الحالية والقادمة لتكون نافذة لصورة مصر الحقيقة.

كما تستهدف تناول موضوعات وقضايا تؤكد على الدور الحقيقى للسينما والدراما المصرية فى ترسيخ القيم ونشر الاخلاق وحب الانتماء للوطن.

وبالنسبة للبرامج فستكون ذات تنوع وتحمل أفكار هادفة وطابع متميز يستطيع المنافسة بقوة.

وكان أحمد أبوهشيمة رئيس مجلس إدارة شركة إعلام المصريين، قد أعلن فى وقت سابق عن خوض الشركة لمجال إنتاج الدراما التليفزيونية والاعمال السينمائية لإكتمال المنظومة التى تسعى الشركة لتحقيق أهدافها فى مجال الاعلام والانتاج التليفزيونى والسينمائى.