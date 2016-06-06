موظفان بمنطقة طنطا الأزهرية يعتصمان بعد خصم 7 أيام من راتبهما

>دخل طارق محمد سالم مدير المشتريات بالمنطقة الأزهرية فى طنطا، وحاتم حسين خضر مندوب المشتريات، فى اعتصام مفتوح داخل المنطقة بشارع سيجر فى مدينة طنطا، احتجاجا على قرار الشيخ عوض الله الأمير شيخ منطقة أزهر الغربية بخصم 7 أيام من راتبهما.

وكان المعتصمان خاطبا لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، للاستفسار عن أحقية الضرائب فى تحصيل الرسوم من جمعية مقاولات خاصة قامت بترميم معهد طنطا الأحمدى من عدمه، بسبب امتناعها عن تسديد الضرائب، ما أغضب شيخ المنطقة الأزهرية، فأصدر قراره السابق بخصم 7 أيام من راتب كل منهما.

وبين المعتصمان أنه تم إسناد أعمال ترميم معهد طنطا الأحمدى لجمعية مقاولات خاصة، تحصلت على مبلغ 240 ألف جنيه، وامتنعت عن تحصيل رسوم الضرائب، ما حدا بهما لعمل خطاب للجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لبيان الموقف القانوني فى ذلك لكن وكيل الوزارة عاقبهما بخصم 7 أيام من راتبهما.

يذكر أن المعتصمين ربطا أعناقهما بالجنازير والأقفال، احتجاجا على قرار الخصم، وهددوا بالتصعيد وإشعال النيران فى أنفسهما إذا لم يتراجع شيخ المنطقة عن قراره الجائر على حد قولهما.

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الأول لشهادات الابتدائية الإعدادية والقراءات

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