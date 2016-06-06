ميناء الإسكندرية يستقبل 224 ألف طن قمح وسلع استراتيجية

قال رضا الغندور المتحدث الرسمى باسم ميناء الإسكندرية، إن الميناء يشهد نشاطًا اليوم الاثنين، 6 يونيه 2016 فى حركة السفن والشاحنات والوحدات النهرية، حيث يجرى تفريغ السفينة "بلومون" المحملة بـ4 آلاف طن خشب قادمة من أوكرانيا، والسفينة "ميخاليس" المحملة بـ33 ألف طن قمح قادمة من روسيا والسفينة "فين ديل" المحملة بـ6 آلاف طن خشب قادمة من فنلندا.

واستقبل الميناء السفينة "دومينا" المحملة بـ33 ألف طن سولار قادمة من مالطا، والسفينة "فالى دياراجونا" المحملة بـ33 ألف طن خردة سولار قادمة من تونس، كما يجرى تفريغ السفينة "بريتى وورلد" المحملة بـ30 ألف طن زيت صويا قادمة من روسيا، والسفينة "جينكويروسبيرتى" المحملة بـ38 ألف طن فول صويا، والسفينة "سبيريدون تو" وعلى متنها 2011 طن مواشى حية قادمة من كرواتيا.

وأضاف "الغندور" فى بيان اليوم، أن إجمالى السفن المتواجدة بالميناء 162 سفينة حيث غادرت الميناء 8 سفن، ووصلت 10 سفن وتراكى على الأرصفة 45 سفينة، كما سجل النظام الإلكترونى على البوابات دخول وخروج 9418 شاحنة عامة من وإلى الميناء خلال الـ24 ساعة الماضية، كما سجل خروج 97 شاحنة محملة بالقمح ومتجهة إلى الصوامع بمختلف المحافظات بإجمالى 2910 أطنان قمح، وبلغ مخزون الغلال بالميناء مليون وثمانية وثمانون ألف طن منها 514 ألف طن قمح.

ومن ناحية أخرى، وجه اللواء بحرى، مدحت عطية رئيس هيئة الميناء بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل دخول وخروج هذه الشحنات من وإلى الميناء بيسر وأمان، والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات.

وصول شحنة "بوتامين" من إنجلترا ميناء الإسكندرية

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