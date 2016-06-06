وزير الشباب والرياضة يتسلم رسميًا استقالة مجلس إدارة اتحاد الكرة

تلقي وزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز، الاستقالة الرسمية لسبعة أعضاء من الاتحاد المصري لكرة القدم وهم حسن فريد ومحمود الشامي وإيهاب لهيطة وسحر الهواري وحمادة المصري ومجدي المتناوي وخالد لطيف .

وذكر الموقع الرسمى لوزارة الشباب و الرياضة اليوم /الإثنين/ أن رئيس الاتحاد جمال علام قد سبق وتقدم باستقالته في شهر مايو الماضي ، كما تقدم بالاستقالة أيضا كل من سيف زاهر وعصام عبد الفتاح وأحمد مجاهد فى وقت سابق .

وتشير اللائحة الداخلية لاتحاد الكرة والمعتمدة من الاتحاد الدولي “فيفا” ومن الوزارة بتاريخ 25 أغسطس 2012 في ( المادة 31 فقرة 5 ) إلى أنه “في حالة استقالة جميع أعضاء مجلس الإدارة، يقوم المدير التنفيذي بتحمل مسئوليات واختصاصات مجلس الإدارة في المسائل العاجلة والضرورية ويدعو لانعقاد الجمعية العمومية للاتحاد لانتخاب مجلس إدارة جديد للفترة المتبقية للمجلس المستقيل في أقرب وقت بما لا يزيد عن ثلاثة شهور ” .

ومن المتوقع أن يصدر وزير الشباب والرياضة قرارا بتولي العميد ثروت سويلم اختصاصات مجلس الإدارة خلال الساعات القادمة.