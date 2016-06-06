«الأورمان» توزع 8 الآف كرتونة مواد غذائية لغير القادرين بالأقصر

مراسل«ONA»:

> أعلن أحمد إبراهيم مسئول مؤسسة الأورمان الخيرية بمحافظات الصعيد، عن توزيع 8000 كرتونة مواد غذائية على غير القادرين بمحافظة الأقصر بالتنسيق مع عدد من الجمعيات الأهلية .

وقال إبراهيم في تصريح صحفي، إن كراتين المواد الغذائية سيتم توزيعها من خلال الجمعيات الأهلية التى تتعاون مع الأورمان على مدار العام فى تنفيذ الأنشطة بالقرى والنجوع، وذلك لتشجيع المؤسسات للقيام بدورها فى خدمة المجتمع ولن يلتفت لطلبات الجمعيات الأهلية الموسمية التى تظهر فقط فى توزيع المساعدات الموسمية وتترك المجتمع باقى أيام العام بلا مساعدات.

وأشار إبراهيم إلي إستمرار أنشطة الجمعية على مدار العام من خلال المشروعات الصغيرة عن طريق القرض الحسن وأيضا زواج اليتيمات بالإضافة للقوافل الطبية فى مجال مكافحة العمى والتى تستهدف الكشف على أكثر من 5 آلاف مريض سنويا وأيضا مشروع تنمية و وإعادة إعمار القرى الأكثر احتياجا بالتنسيق مع صندوق تحيا مصر حيث تم اعادة اعمار عزبة مرسال بالتعاون مع مؤسسة اسمعونا وايضا تم إعادة إعمار عزبة الأمير بقرية الشغب بالتعاون مع صندوق تحيا مصر و قرى الرزيقات بالإضافة للعمل بنجع جاد الكريم التابع لمركز الزينية.

وأضاف، أن الجمعية قامت بالتبرع بجهاز لوحدة غسيل الكلى بالوحدة الصحية بكيمان المطاعنة مركز إسنا وأيضا المساهمة باكثر من 3 مليون جنيه لتطوير مستشفى اسنا المركزى هذا الى جانبمساهمة الجمعية بالتنسيق مع مؤسسة شفاء لتنفيذ مستشفى شفاء الاورمان لعلاج الأورام بالأقصر.