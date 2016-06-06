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#في_اليورو - أوكرانيا تكشف عن القبض على فرنسي خطط لـ15 هجمة خلال البطولة

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#في_اليورو - أوكرانيا تكشف عن القبض على فرنسي خطط لـ15 هجمة خلال البطولة #في_اليورو - أوكرانيا تكشف عن القبض على فرنسي خطط لـ15 هجمة خلال البطولة

كشفت السلطات الأوكرانية عن قيامها بالقبض على رجل فرنسي كان يخطط لتنفيذ أكثر من 15 هجمة خلال يورو 2016، في أواخر مايو الماضي.

مخاوف أمنية كبيرة تحيط بالبطولة التي ستقام في فرنسا بين 10 يونيو و10 يوليو، خاصة بعد هجمات أسقطت عشرات القتلى في باريس في نوفمبر الماضي وأخرى استهدفت بروكسل هذا العام.

وقال فاسيلي جريتساك رئيس جهاز أمن الدولة الأوكراني إن دولته قد احتجزت مواطنا فرنسيا خطط لتنفيذ سلسلة من الهجمات خلال يورو 2016، وكان قد تواصل مع جماعات مسلحة أوكرانية للحصول على أسلحة ومتفجرات.

وتم القبض عليه على الحدود الأوكرانية-البولندية حسب ما قال جريتساك.

وحسب "فرانس 24" فإن الرجل الفرنسي يتبنى وجهات نظر قومية وتحدث بشكل سلبي عن حكومة فرنسا وسياسات الهجرة ودخول المهاجرين لفرنسا وانتشار الإسلام في أوروبا.

وذكر جريتساك أن الرجل تم ضبطه وفي حوزته 125 طنا من المتفجرات، وخطط لاستهداف مبان إسلامية ويهودية وكباري وبعض البنى التحتية الخاصة بيورو 2016.

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