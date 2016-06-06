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وفد الطيران المدني الإماراتي يختتم زيارته لمطار القاهرة

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وفد الطيران المدني الإماراتي يختتم زيارته لمطار القاهرة وفد الطيران المدني الإماراتي يختتم زيارته لمطار القاهرة

الوفد الإماراتي

صرحت مصادر مطلعة بشركة ميناء القاهرة الجوي، بأن اختتم وفد من سلطة الطيران المدني الإماراتية، اليوم الاثنين، زيارته لمطار القاهرة الدولي، والتي استمرت يومين، حسبما أفاد مراسلنا.

وهدفت الزيارة، لتبادل الخبرات والتعاون الأمني بين البلدين، وتفقد الوفد خلالها صالات السفر والوصول، والإجراءات الأمنية المتبعة مع إنهاء إجراءات الركاب والحقائب داخل صالات السفر.

كما تفقد الوفد المهبط، وكيفية تأمين الطائرات والأسوار الخاصة بالمطار.

وأضافت المصادر، أن بحث الوفد الإماراتي مع إدارة المطار سُبل تدعيم التدريب المشترك في مجال تأمين المطارات، وتبادل الخبرات.

وعقد الوفد اجتماعات مع اللواء هشام عبد الخالق، مدير أمن الطيران بالشركة، واللواء أيمن عبد الفتاح، مدير إدارة التأمين بالمطار، فضلًا عن مسئولين من سلطة الطيران المدني المصرية، وعرض كل طرف برنامجه عن الزيارة خلال الاجتماعات .

 

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