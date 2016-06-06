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حملات تموينية على الأسواق في أول أيام شهر رمضان بالأقصر

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حملات تموينية على الأسواق في أول أيام شهر رمضان بالأقصر حملات تموينية على الأسواق في أول أيام شهر رمضان بالأقصر

مراسل«ONA»

كثفت مديرية بمحافظة الأقصر، حملاتها التموينية في أول أيام شهر رمضان الكريم، بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية وإدارة الطب البيطري، لمتابعة الأسعار ومراجعة الصلاحية للكشف عن السلع المنتهية الصلاحية أومجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.

 

وقال عبد المنعم السباعي وكيل وزارة التموين بالأقصر في تصريح صحفي، إنه تم رفع درجة الإستعداد واليقظة التامة للعاملين بالمديرية ووقف إجازات جميع مفتشي التموين لتحقيق الرقابة المطلوبة من خلال تكثيف الحملات التموينية بصفة يومية صباحاً ومساء.

وأضاف السباعي، أنه سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم ضبطها حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين، بجانب التأكد من حصول المواطنين علي إحتياجاتهم اليومية في سهولة ويسر وبالأسعار المحددة.

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