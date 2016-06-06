CNN تنشر الصور الأولى لمقر المخابرات الأردنية بعد تعرضه لهجوم إرهابى

نشرت شبكة "CNN" الإخبارية الأمريكية الصور الأولى من المكتب التابع للمخابرات الأردنية والذى تعرض لهجوم إرهابى صباح اليوم الاثنين بمنطقة البقعة، وأسفر عن مقتل 5 من عناصر المخابرات الأردنية.

وأعلن الناطق الرسمى باسم الحكومة الأردنية محمد المومنى، استشهاد 5 عناصر من المخابرات العامة الأردنية صباح اليوم الاثنين، إثر هجوم مسلح على مكتب المخابرات العامة فى منطقة البقعة شمال عمان.

وأكد المومنى تعرض مكتب المخابرات العامة فى مخيم البقعة لهجوم إرهابى الساعة السابعة من صباح اليوم الاثنين.

الحكومة الأردنية: استشهاد 5 عناصر من المخابرات العامة فى هجوم إرهابى