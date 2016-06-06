طائرة حربية تشيكية تسلم أول شحنة مساعدات أوروبية لدمشق

>وصلت طائرة حربية تشيكية تحمل مساعدات ومعدات طبية إلى دمشق أمس الأحد يونيو كهدية من الصليب الأحمر التشيكى للهلال الأحمر السورى.

وهذه هى أول طائرة أوروبية تحمل مساعدات تصل سوريا منذ بداية الحرب هناك فى 2011.

وقال عبد الرحمن العطار رئيس الهلال الأحمر السورى "أنا باعتبار إنها خطوة فى وضع السلام فى مراحله الأولى إن شاء الله ونحن نأمل أن تكون هذه خطوة لبدء إعادة السلام إلى بلدنا من خلال مطار دمشق الدولى."

وتقول الأمم المتحدة إن قرابة 600 ألف شخص يعيشون تحت الحصار فى 19 منطقة مختلفة فى سوريا وإن ثلثى هذا العدد تحاصرهم القوات الحكومية والباقون محاصرون من جماعات المعارضة المسلحة ومقاتلى تنظيم الدولة الإسلامية.

وأعطت الحكومة السورية موافقتها للأمم المتحدة والصليب الأحمر يوم الخميس يونيو لإرسال قوافل مساعدات إنسانية إلى 11 منطقة على الأقل من المناطق المحاصرة خلال يونيو حزيران وذلك بعد أن طالبت الولايات المتحدة وبريطانيا بالسماح بعمليات إسقاط جوى للمساعدات.