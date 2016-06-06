أخبار ليبيا..مقتل 8 من تنظيم داعش خلال الاشتباكات ببنغازى

أكد الناطق باسم القوات الخاصة البحرية الليبية على الثابت، مقتل ثمانية من مقاتلى تنظيم داعش والتشكيلات المسلحة المتحالفة معه خلال الاشتباكات التى اندلعت بمحور وسط البلاد «سوق الحوت» بمدينة بنغازى شرق ليبيا.

وقال الثابت، فى تصريح صحفى اليوم، أن قوات الجيش والوحدات المُساندة لهم من شباب المناطق تضيق الخناق على مقاتلى التنظيم بمحور وسط البلاد «سوق الحوت»، وتقوم بدك مواقعهم وتجمعاتهم ومراصدهم بالمدفعية الثقيلة.

وأوضح الثابت، أن طيران السرب العمودى والمقاتلات الحربية التابعة لسلاح الجو الليبى نفذت طلعات قتالية استهدفت مواقع وتجمعات التنظيم، لافتا أن فصيل الهندسة العسكرية يقوم بعمليات تمشيط واسعة لتفكيك الملاغم والعبوات الناسفة والمفخخات تمهيدًا لتقدم القوات البرية مشاة.

ونفى الثابت، الأخبار المتداولة عبر وسائل الإعلام وموقعى التواصل الاجتماعى «فيسبوك» و«تويتر» والتى تفيد باقتحام محور وسط البلاد «سوق الحوت»، مؤكدًا أن هذه الأخبار عارية عن الصحة جملة وتفصيلاً.

وطالب الناطق باسم القوات الخاصة البحرية وسائل الإعلام المختلفة بتحرى الدقة والمصداقية فى نقل الأخبار، لافتًا إلى أنه فى حال تحرير أى منطقة سيتم الإعلان عنها من الجهات المختصة.

وأضاف قائلاً: «إن الجيش الليبى يتقدم بخطى ثابتة بالمحورين ولو كان بطيئًا»، مشيرًا إلى أن تنظيم «داعش» يُقاتل باستماتة لأنه ليس لديه ممر للخروج، مؤكدًا أن «المعنويات مرتفعة جدًّا فى صفوف القادة العسكريين والجنود والمتطوعين من المدنيين».

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