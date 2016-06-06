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وصول سفينة فرنسية تساعد في البحث عن الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة

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وصول سفينة فرنسية تساعد في البحث عن الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة وصول سفينة فرنسية تساعد في البحث عن الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة

حطام ومتعلقات ركاب الطائرة المصرية المفقودة

أعلنت مصادر بلجنة التحقيق في حادث سقوط الطائرة المصرية المنكوبة، أنه من المقرر وصول السفينة الفرنسية “ديب أوشن سيرش”، للمُساعدة في عملية البحث والعثور عن الصندوقين الأسودين، حسبما أفاد مراسلنا.

وأكدت المصادر، أنه حتى الآن لم يتم تحديد موقع الصندوقين بدقة، رغم تحديد مساحة محددة للبحث عنهما بعد التقاط إشارات أحد الصندوقين من قاع البحر، وذلك بسبب العمق الكبير لمياه البحر المتوسط، حيث سقطت الطائرة لأكثر من ٣٥٠٠ متر في عمق البحر .

وقالت المصادر، إن الصندوقين الأسودين فور العثور عليهما سوف يتم تفريغ بياناتها، وتحليل ما دار في الطائرة قبل السقوط، ومن تلك المعلومات قد تصل اللجنة لكشف لغز سقوط الطائرة.

وأضافت المصادر، أن هناك جهود كبيرة مبذولة من جانب فرق البحث والإنقاذ.

وأشارت المصادر، إلى أن اللجنة تولي اهتمامًا كبيرًا بذلك الحادث، وأنها تقوم بمتابعة كل كبيرة وصغيرة عن الطائرة، فضلًا عن مراجعة أوراقها وفحص كل ما يصل إلى اللجنة سواء من الجهات المصرية أو من خلال الجانب الفرنسي أو اليوناني.

 

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