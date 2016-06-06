صور «أبوهشيمة» من مقر «ONTV»: ننافس على صدارة الإعلام المصري

كشف رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، رئيس مجلس إدارة مجموعة إعلام المصريين، في لقائه مع العاملين بقناة أون تي في، مساء أمس الأحد، أن الهدف من التطوير والاستراتيجية الموضوعة هو الوصول إلى الصدارة والمنافسة على المركز الأول، وأن نصبح قيمة مضافة للإعلام نفتخر بها دوليًا”.

وأردف أبو هشيمة، “أن ذلك يأتي من خلال المنافسة بأفضل أفكار، برامج، محتوى إلى جانب استخدام أحدث الأجهزة التكنولوجية، والتقنيات الفنية التي تليق بقيمة ما تعرضه شاشات القناة”.

وأشار إلى أن” ذلك يتطلب من جميع العاملين بالقناة بذل المزيد من المجهود الانتماء إلى الكيان الذي نطمح أن يكون في الصدارة خلال أقصر وقت ممكن”.

وأضاف أنه” سيتم تجهيز ستوديوهات جديدة على أعلى مستوى ببرامج متنوعة، ومحتوى قوي يُضيف جديد إلى الإعلام المصري من خلال الثلاث قنوات سواء برامج “توك شو” أو برامج رياضية أو اجتماعية وفنية ومسابقات ومسلسلات وأفلام”.

واستعرض أبوهشيمة، مع قيادات القناة الخطة البرامجية التي ستبدأ بعد انتهاء شهر رمضان خاصةً، وأن مجموعة إعلام المصريين تسعى إلى تكوين كيان إعلامي قوي يضُم وسائل متنوعة ومختلفة بفكر متطور مبنى على جيل جديد من الإعلاميين الشبان.

> وقال أبوهشيمة، عن المحتوى الإخباري للقناة، “هذا القطاع سيتم تطويره ودعمه بشكلٍ كبيرٍ جدًا سواء التجهيزات الفنية، ودعمها بأحدث الأجهزة المتطورة أو توقيع بروتوكولات تعاون وتبادل محتوى مع كبرى المؤسسات الإعلامية محليًا أو دوليًا، والاستعانة بعناصر بشرية محترفة”.

وأكد على ضرورة الاهتمام بقيمة الوقت، وبعملية التأهيل والتدريب والدعم الفني في جميع قطاعات، وأقسام العمل بالقناة حتى يتسنى لنا الجمع بين الخبرة والعلم ونستطيع مواكبة ما يحدث من تطور إعلامي”.