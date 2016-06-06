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بالفيديو والصور..توزيع كراتين رمضان على عمال مشروع الـ1,5 مليون فدان بالمنيا

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بالفيديو والصور..توزيع كراتين رمضان على عمال مشروع الـ1,5 مليون فدان بالمنيا بالفيديو والصور..توزيع كراتين رمضان على عمال مشروع الـ1,5 مليون فدان بالمنيا
قال اللواء طارق نصر محافظ المنيا، إن المحافظة بدأت فى توزيع كراتين سلع غذائية على جميع العمال بمواقع مشروع المليون ونصف المليون فدان، وذلك فى إطار الاهتمام بالجوانب الاجتماعية والإنسانية بالعاملين خلال شهر رمضان المبارك.
>توزيع كراتين رمضان على عمال مشروع الـ1,5 مليون فدان بالمنيا (1)

وأضاف المحافظ، أنه تم توزيع الكراتين على العمال بموقع المشروع بغرب غرب المنيا أمس، وستواصل لجنة المحافظة أعمال التوزيع اليوم بموقع غرب المنيا .

وأشار إلى استمرار جهود المحافظة المبذولة بهدف تقديم المزيد من الدعم والمساندة للحالات الاجتماعية والإنسانية ليس فقط فى شهر رمضان المبارك، بل استمرار هذا الدعم على مدار العام وذلك بتعاون القادرين وأهل الخير ورجال الأعمال من أبناء المحافظة.

وأكد المحافظ، أن مشروع المليون ونصف المليون فدان والذى يصل نصيب المنيا فيه إلى حوالى 470 ألف فدان يعمل على تحقيق آمال المصريين فى غد مشرق يتسم باقتصاد قوى يلبى احتياجات الأجيال المقبلة وحياة كريمة يسودها الأمان والاستقرار، وذلك فى مجتمعات زراعية سكنية صناعية تنموية متكاملة توفر لهم فرص العمل بنظام تنموى سليم يأخذ فى اعتباره التخصصات والأعمار والمهن والخبرات وغيرها من مقومات الحياة الأساسية، عن طريق الخروج من الوادي الضيق الذي لا يمثل أكثر من 4% من مساحة ، ويساهم فى تحقيق التوازن بين الزيادة السكانية والإنتاج الزراعى والمساهمة فى سد الفجوة الغذائية.
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توزيع كراتين رمضان على عمال مشروع الـ1,5 مليون فدان بالمنيا (2)

توزيع كراتين رمضان على عمال مشروع الـ1,5 مليون فدان بالمنيا (3)

توزيع كراتين رمضان على عمال مشروع الـ1,5 مليون فدان بالمنيا (4)

توزيع كراتين رمضان على عمال مشروع الـ1,5 مليون فدان بالمنيا (5)

توزيع كراتين رمضان على عمال مشروع الـ1,5 مليون فدان بالمنيا (6)

توزيع كراتين رمضان على عمال مشروع الـ1,5 مليون فدان بالمنيا (7)

توزيع كراتين رمضان على عمال مشروع الـ1,5 مليون فدان بالمنيا (7)1


>محافظ المنيا يسلم مفاتيح منازل "مؤهلة" لسيدات معيلات بقرى مركزين بالمنيا

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