سكرتير عام أسوان يفتتح معرضى أهلا رمضان بنصر النوبة وكوم أمبو

افتتح اللواء محمد عاطف السكرتير العام لمحافظة أسوان، اليوم الاثنين، معرضى أهلاً رمضان، بمدينتى نصر النوبة وكوم أمبو، بحضور حسام العربى مدير عام التموين ومحمد أبو القاسم رئيس الغرفة التجارية بأسوان، ورؤساء الوحدات المحلية لمركزى نصر النوبة وكوم أمبو بجانب لفيف من الأجهزة التنفيذية والشعبية وأهالى المدينتين.

ومن جانبه أوضح حسام العربى مدير عام التموين، أن المعرضين مقام كل منهما على مساحة 200 م2 والمعرضان يضمان السلع التموينية والاستهلاكية كافة، خاصة ياميش رمضان بأسعار الجملة، بجانب قسم لبيع اللحوم البلدية والسودانية، وأقسام أخرى لبيع الدواجن والغلال والحبوب والزيوت ومنتجات الألبان والتى تهدف لسد حاجة المواطنين من السلع الغذائية بأسعار مناسبة .

ولفت حسام العربى إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد واليقظة التامة لجميع العاملين بالمديرية مع تشكيل غرفة عمليات على مدار الـ24 ساعة من أجل استقبال شكاوى المواطنين بخصوص الأسعار وغيرها من المشكلات التموينية التى قد تواجههم.

وأضاف مديرعام التموين، أنه جار اتخاذ الإجراءات التى تضمن القضاء على جشع التجار عن طريق القيام بحملات يومية صباحًا ومساءً على جميع الأحياء والتجمعات السكنية بالمحافظة لمراقبة الأسواق وللتأكد من جودة السلع المعروضة ومن صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، ومن حملها للبيانات المحددة ومن الإعلان عن أسعارها وبيعها بالأسعار المعلن عنها.

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