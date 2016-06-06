داعية سلفى: تحديد النسل محاربة لله و حل الدول الفاشلة - تحديث

كعادة السلفيين، يخرجون علينا بفتاوى شاذة وغريبة، حيث أفتى داعية سلفى أن تحديد النسل حرام، مؤكدا أن الدين الإسلامى يشجع على الزيادة السكانية، منتقدا فى الوقت ذاته إرجاع بعض المؤسسات الدولة والتى كان آخرها جهاز التعبئة والإحصاء تعوق التنمية للزيادة السكانية، وواصفًا أى محاولات للتحديد بمحاربة الله.

ورد الشيخ محمود لطفى عامر الداعية السلفى على انتقادات جهاز التعبئة والإحصاء فى بيان اليوم الاثنين، قائلا :" الأصل فى الإسلام تشجيع التوالد وزيادة أعداد المسلمين لأن الكثرة البشرية مصدر قوة عند العقلاء، ولازالت الدول الواعية تتباهى بكثرة سكانها والدول القوية هى التى تشجع زيادة النسل والدول الفاشلة هى التى تسعى لتحديد عدد سكانها، لأن البشر هم أساس وهدف التنمية ومصدر القوة".

وأضاف "لطفى عامر" فى بيان اليوم الاثنين: "تلجأ الحكومات الفاشلة لتحديد النسل لتبرير فشلها وتلهى شعوبها بالفنون الساقطة والمهرجانات الفاشلة والألعاب" مضيفا: "دعوى تحديد النسل إنما دليل ساطع على فشل الفكر المدنى الليبرالى العلمانى منذ 23 يوليو 1952 وحتى يومنا هذا فالله جل وعلا يمتن على عباده بالنسل ونحن نرفضه يقول تعالى "ويمددكم بأموال وبنين" وفى الأثر "تزوجوا الودود الولود".

وتابع: "العلة يا جماعة ليست فى زيادة النسل وإنما العلة فى كيفية الاستفادة من النسل ففشلنا وعجزنا عن الاستفادة من الطاقة البشرية فإن دولا أوروبية وكندا واستراليا تتسول البشر من دول أخرى وتقنن وتيسر الهجرة لانتقاء أفضل نوعيات الشعوب للاستيطان فيها".

وقال: "مصر تملك من الموارد ما لا تملكه بلاد أخرى ومع ذلك لم نتقدم خطوة للإمام فمصر بسكانها الحاليين يعيشون على اقل من عشر مساحة مصر بمناخها المميز وموقعها الفريد وأراضيها السهلة وصحرائها التى تعوم على مياه جوفية ثم نشكو وضعنا الاقتصادى ونحمل زيادة السكان فشلنا، فإننا نحارب الله ليل نهار ونعالج مشاكلنا بنوعيات بشرية هى نتاج محاربة الله فأنى لنا بالفلاح؟، على حد زعمه.

وأضاف: "إنى أدعو العقول المدنية للتخلى عن كبرهم وأوهامهم الفكرية للتحاور حول التنمية الحقيقة من منظور سلفى فهل فيهم رجال عندهم قدرة على الحوار؟".

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