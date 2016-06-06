النيابة الإدارية تفتح تحقيقا حول تسريب امتحانات الثانوية العامة

أصدر المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الإثنين، قرارا بفتح تحقيقات موسعة حول تسريب امتحانات الثانوية العامة، وتعقب كافة المسئولين عن ارتكاب تلك الوقائع لتحديد مسئوليتهم القانونية.

وكانت نيابة جنوب القاهرة الكلية بإشراف المستشار هشام حمدى المحامى العام، قد أمرت بحبس 12 مسئولاً من وزارة التربية والتعليم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، فى واقعة تسريب امتحانات الثانوية العامة.

وكانت امتحانات الثانوية العامة، شهدت أمس الأحد، تسريب نماذج الإجابة الخاصة باللغة العربية، ومادة الدين ما تسبب فى إلغائها.

- حبس 12 مسئولاً بالتربية والتعليم 15يوما فى واقعة تسريب امتحانات الثانوية