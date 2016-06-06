«أسيوط» تحتفل باليوم العالمي للبيئة



> مراسل«ONA»

احتفلت محافظة أسيوط، باليوم العالمي للبيئة الذى يوافق الخامس من يونيو من كل عام، بحضور اللواء ماجد عبد الكريم سكرتير عام المحافظة نائباً عن المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط وبمشاركة نبيلة على محمود سكرتير عام مساعد المحافظة والدكتور حسام الدين عبد الرحمن عميد كلية الزراعة بجامعة أسيوط والدكتور محمد محمود رئيس جهاز شئون البيئة وهالة محمود مدير إدارة البيئة بديوان عام المحافظة والعشرات من مديريى الادارات والعاملين بالديوان العام وبعض الجمعيات الأهلية.

ووجه اللواء ماجد عبد الكريم – خلال كلمته – الشكر لجميع القيادات المهتمة بالبيئة وادارة المخلفات الصلبة نظرا لما بذلوه من جهد كبير فى تشجير قرى ومراكز المحافظة والتخلص من المخلفات الصلبة وإعادة تدويرها والاستفادة منها بالاضافة إلى الندوات والدورات التدريبية والتوعوية في مجال شئون البيئة والحفاظ عليها.

> وحذر عميد كلية الزراعة، من خطورة المبيدات الحشرية على البيئة وعلى المحاصيل الزراعية مطالبا التنفيذيين والمهتمين بحماية البيئة بمنع ري أي أراضي زراعية بمياه الصرف الصحي لما تمثله من خطورة كبيرة على الإنسان.

وتحدث رئيس جهاز شئون البيئة، عن أهمية الحفاظ على البيئة والمواثيق الدولية والقوانين التى تجرم الاضرار بالبيئة وخطورة التلوث البيئي.

واستعرضت مديرة ادارة البيئة بالمحافظة انجازات الادارة في مجال التشجير والتوعية البيئية بالتنسيق مع الجمعيات الاهلية والبيئية بالمحافظة والتربية والتعليم وذلك من خلال فيلم تسجيلى قصير مشيرة إلى زراعة 1200 شجرة بأحياء ومدن المحافظة بالتعاون مع جمعية أصدقاء مرضى القلب .

وفى نهاية الإحتفالية، تم تكريم بعض المهتمين بشئون البيئة وساهموا بأبحاث وأعمال بيئية خلال العام الماضي ومنها بعض مسئولي التربية البيئية والسكانية بمديرية التربية والتعليم وبعض ممثلي الجمعيات الأهلية.