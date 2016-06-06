وزير الخارجية الألمانى يهنئ المسلمين بحلول شهر رمضان الكريم

هنأ فرانك شتاينماير وزير الخارجية الألمانية المسلمين حول العالم بحلول شهر رمضان الكريم وأعرب عن أمنيته أن يحظى المسلمون برمضان يعمه السلام.

وقال وفقا لبيان من المركز الإعلامى الألمانى اليوم إن الملايين من البشر فى ألمانيا وكافة أنحاء العالم يلتزمون بشعائر هذا الشهر الخاص، معتبرا أن الشهر بالنسبة للمسلمين وقتا مهما للتأمل والتدبر.

وأوضح "رأيت ذلك بنفسى العام الماضى عندما احتفلت بشهر رمضان مع أسر سورية بمدينة براندنبورج، فعلى الرغم من الطريق الوعر الذى أتى منه هؤلاء الناس إلا أن الوقت المشترك فى كنف الأسرة قد منحهم القوة والطمأنينة".

وأعرب عن أمنيته أن يبعث رمضان هذا العام إشارة أمل وسلام واحترام وتسامح، لاسيما مع الأزمات العديدة والصراعات فى العالم الإسلامى على وجه الخصوص.

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