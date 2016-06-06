أخبار عاجلة

القبض على هارب من سجن طنطا بـ"كمين العجوزة" -
ألمانيا ترحل اثنين من الخطيرين أمنيا إلى تونس -
المشاركون في ندوة الأوقاف يؤيدون "قرارات السيسي" لمكافحة الإرهاب والتطرف -
تشييع جنازة شهداء الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
دوريات للجيش والشرطة بشوارع الأقصر بعد تفجيري طنطا والإسكندرية -
بالصور.. وصول جثمان العميد "نجوى" لمسجد المواساة بالإسكندرية -
تسريب امتحانات "البوكليت" التجريبية للثانوية الأزهرية على "فيسبوك" -
صرخات فتاة أنقذتها من أنياب طالب جامعي بأكتوبر -
المعاينة: إصابة شخص بانفجار أسطوانة غاز بمحل "كاوتش" في أوسيم -
«ماركا» تحاكم المسؤولين عن انتكاسة برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

أخبار الصومال..القبض على 5 من أفراد بعثة الاتحاد الأفريقى بالصومال

Google+ Print
أخبار الصومال..القبض على 5 من أفراد بعثة الاتحاد الأفريقى بالصومال أخبار الصومال..القبض على 5 من أفراد بعثة الاتحاد الأفريقى بالصومال
ألقت السلطات الصومالية القبض على خمسة من أعضاء بعثة الاتحاد الأفريقى فى الصومال أميصوم، بالإضافة إلى عشرة صوماليين، وذلك لتورطهم فى بيع إمدادات عسكرية.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) أنه عثر مع الأفراد على أجهزة تفجير محسنة ووقود وأكياس رملية وعلب ذخيرة فارغة.

من جانبها، قالت البعثة إنها ما زالت تعمل على التأكد من إلقاء القبض على أعضائها، فيما لم تعلن الشرطة عن الجهة التى كان سيتم بيع الإمدادات إليها.

يشار إلى أن قوات بعثة الاتحاد الأفريقى تقاتل إلى جانب القوات الحكومية الصومالية ضد قوات حركة الشباب المتطرفة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365