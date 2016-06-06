أخبار الصومال..القبض على 5 من أفراد بعثة الاتحاد الأفريقى بالصومال

ألقت السلطات الصومالية القبض على خمسة من أعضاء بعثة الاتحاد الأفريقى فى الصومال أميصوم، بالإضافة إلى عشرة صوماليين، وذلك لتورطهم فى بيع إمدادات عسكرية.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) أنه عثر مع الأفراد على أجهزة تفجير محسنة ووقود وأكياس رملية وعلب ذخيرة فارغة.

من جانبها، قالت البعثة إنها ما زالت تعمل على التأكد من إلقاء القبض على أعضائها، فيما لم تعلن الشرطة عن الجهة التى كان سيتم بيع الإمدادات إليها.

يشار إلى أن قوات بعثة الاتحاد الأفريقى تقاتل إلى جانب القوات الحكومية الصومالية ضد قوات حركة الشباب المتطرفة.

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