البرلمان العربى يستنكر تقرير الأمم المتحدة بشأن القائمة السوداء لقتل الأطفال

استنكر أحمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربى تقرير الأمانة العامة للأمم المتحدة الأخير بشأن القائمة السوداء لقتل الأطفال.

وقال الجروان فى بيان له اليوم إن إدراج جهات تعمل من أجل الشرعية وحماية المدنيين وإعادة إعمار اليمن على مثل هذه القوائم، عمل مستهجن وغريب ومرفوض، إذ يشهد العالم بإنجازات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية فى اليمن، فى حماية اليمنيين والدفاع عنهم وعن أمنهم وحريتهم ضد الجهة الغاشمة والمعتدية من الحوثيين واتباع صالح الذين انقلبوا على إرادة الشعب اليمنى وقتلوا وروعوا اليمنيين.

وأكد الجروان أن البرلمان العربى تابع عن كثب مدى البعد الإنسانى والأخلاقى لعملية إعادة الأمل فى اليمن، والمساعدات التى تقدمها قوات التحالف للشعب اليمنى وبالأخص منهم الأطفال. مؤكدا أن قائمة الأمم المتحدة خالفت كل الوقائع والحقائق على الأرض.

وتساءل الجروان أين إسرائيل من هذه القائمة، وهى التى تقتل الأطفال الفلسطينيين وتحرقهم عيانا جهارا، وتعتقلهم وتعذبهم فى السجون، مستنكرا ازدواجية المعايير التى تعامل بها تقرير الأمم المتحدة الخاص بالقائمة السوداء لقتل الأطفال، وتوجيهه الاتهامات للتحالف الذى يشهد له الجميع أنه يقوم بمهمة نبيلة تجاه الشعب اليمنى ومحاربة المتمردين والإرهابيين، وإعانة وغوث الشعب اليمنى وبالأخص منهم الأطفال، وإعادة بناء وإعمار اليمن.

مذكرا أن قوات التحالف تم استدعائها من قبل الرئيس الشرعى لليمن عبد ربه منصور هادى للدفاع عن إرادة الشعب اليمنى ضد من اعتدوا عليه وحاولوا سلبه إرادته ومقدراته.

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