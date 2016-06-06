ضبط عاطلين لسرقة شركة عقارية وحرقها في الغردقة

مراسل«ONA»

ألقت مباحث قسم أول الغردقة، القبض علي عاطلين، قاما بسرقة شركة استثمارعقارى، بالقرب فى منطقة السقالة وأشعلوا فيها النيران لخلافات مالية بين أحدهما ومحاسب الشركة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء عادل التونسى مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من المقدم عماد حمدى مفتش مباحث قسم أول الغردقة، يفيد بتمكن حملة أشرف عليها الرائد أحمد نبيل رئيس مباحث قسم أول الغردقة، وترأسها الرائد أسامة مهران معاون أول القسم، وشارك فيها النقيب مصطفى عكاشة معاون المباحث، من ضبط عاطلين سرقا شركة استثمار عقارى بعد خلاف أحدهما على مبالغ مالية مع محاسب الشركة،وتمكنوا من سرقة 2 شاشة ولاب توب، وأشعلوا بها النيران.

> تبين أن المدعوين “محمد.ع” و “حمدى.م” مقيمين بدائرة قسم أول الغردقة عاطلين، سبق اتهامهم من قبل فى قضايا سرقة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.