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ضبط راكبة من بنجلاديش تهرب أدوية علاج السرطان بمطار‎ القاهرة

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أرشيفية

أرشيفية

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم الإثنين، راكبة من بنجلاديش حاولت تهريب 85 علبة أدوية لعلاج السرطان، والإلتهاب الكبدي الوبائي، داخل حقائبها لدى وصولها من الإمارات.

وتقدر قيمة المضبوطات ربع مليون جنيه.

وتم احتجاز المضبوطات، وتحرير محضر للراكبة، حسبما أفاد مراسلنا.

وصرحت مصادر أمنية بالمطار، بأنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب رحلة الاتحاد رقم 651، والقادمة من أبوظبي،اشتبه حسين هيكل، مدير الحركة بالجمرك في راكبة من بنجلاديش، وبفحص حقائب الراكبة، وتبين وجود 85 علبة دواء موزعة وسط الملابس في الحقائب، وتستخدم لعلاج السرطان، وإلتهاب الكبد الوبائي.

 

المضبوطات المحرزة

المضبوطات المحرزة

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