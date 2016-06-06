مصرع شخص وإصابة اثنين في مشاجرة بين عائلتين بسوهاج‎

مراسل«ONA»

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنين آخرين في مشاجرة بناحية العيساوية – دائرة مركز أخميم، بسبب خلافات علي حد فاصل بين أرضهم الزراعية.

وتلقى اللواء أحمد ابو الفتوح مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة أخميم بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بناحية العيساوية – دائرة المركز .

> وبالانتقال والفحص تبين أن المشاجرة بين كلاً من طرف أول – عائلة الزاويد: محمد زايد محفوظ عبد اللاه، 55 سنة – مزارع، مصاباً بكسر بقاع الجمجمة وطلق ناري بالساق اليسري، وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي ، وأحمد زايد محفوظ عبد اللاه، 57 سنة – مزارع ، وخورشيد أحمد زايد ، ورمضان الشمندي محمود ، وجاري ضبطهما .

> أما الطرف الثاني هم عائلة النمور« فكري احمد خلف شعبان، 26 سنة – حاصل علي دبلوم ثانوي صناعي”متوفي ” نتيجة إصابته بطلق ناري بالبطن، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفي المركزي ، وأحمد خلف شعبان، 61 سنة- مزارع ، مصابًا بإشتباه كسر باليد اليمني.

الطرفان يقيمان بذات الناحية، ونشبت المشاجرة بينهما نتيجة خلافات سابقة علي حد فاصل بين أرضهم الزراعية ، وبسؤال الطرفين تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كلاهما علي الأخر وإطلاق أعيرة من أسلحة نارية ،مما نتج عنه إصابتهما .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة، وضبط باقي المتهمين والسلاح المستخدم ، وتم تعيين خدمات أمنية لملاحظة الحالة بالمنطقة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 2622 إداري المركز لسنة2016، وجاري العرض علي النيابة العامة .