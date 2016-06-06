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الليلة.. عرض فيلم الرسوم «زبرجد» في برنامج «اتفرج يا سلام»

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الليلة.. عرض فيلم الرسوم «زبرجد» في برنامج «اتفرج يا سلام» الليلة.. عرض فيلم الرسوم «زبرجد» في برنامج «اتفرج يا سلام»

يعرض “اتفرج يا سلام” فيلم التحريك ثلاثى الابعاد “زبرجد” للمخرجه هدى فرح،فى التاسعه مساء اليوم الأثنين على القناة الثانية (الأرضية والفضائية) بالتليفزيون المصري.

ويأتى ذلك عقب قرار استمرار عرض البرنامج خلال شهر رمضان، مع تعديل موعده ليُذاع في التاسعة مساء الاثنين من كل أسبوع،و تستضيف حلقة اليوم الناقد السينمائي أندرو محسن والمخرجة هدى فرح لعرض ومناقشة الفيلم

 فيلم “زبرجد” إنتاج المركز القومي للسينما،فاز بجائزة لجنة التحكيم بالدورة التاسعة عشر للمهرجان القومي للسينما المصرية العام الماضى، وتدور قصته حول حجر” زبرجد “صغير السن ،لكنه صلب عنيد يكره الإستسلام للواقع، وينجح فى تشجيع عائلات الأحجار الكريمة على التصدى للمخاطر المحيطة، واكتشاف نقاط القوة الكامنة بداخلهم.

  برنامج “اتفرج يا سلام” إعداد الناقد السينمائي مجدي الطيب وإخراج عبد السلام جنيدي،وينفرد بعرض النسخ الكاملة للأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية والتحريك المنتجة في الأعوام الأخيرة الماضية،وإلقاء الضوء على مضامينها،ومناقشة مخرجيها في حضور أحد نقاد السينما البارزين.

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