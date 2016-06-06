"ياميش رمضان" يقوى جهاز المناعة ويحمى عضلة القلب وينظم ضغط الدم

يعتبر الياميش أهم ما يميز رمضان، وهو موجود فى كل الدول الإسلامية وليست مصر وحدها، وياميش رمضان عبارة عن الفواكه المجففة مثل القراصيا والمشمش والتين، وأكدت الأبحاث أن للياميش فوائد عديدة للجسم.

أكد الدكتور خالد مصيلحى أستاذ العقاقير والنباتات الطبية بكلية الصيدلة جامعة مصر الدولية، أن الفواكه المجففة كالتين والمشمش والقراصيا من المأكولات الرئيسية فى رمضان، وتكمن سر الفواكه المجففه احتواءها على كل مكونات الفواكه الطازجة، ولكن تمتاز بالقدرة على حفظها لأوقات أكبر كما أن نسبة السكريات بها أقل قليلا من الطازجة.

وقال الدكتور خالد مصيلحى إن هذه الفواكه المجففة تحتوى على نسبة عالية من الألياف، والتى تبطئ عملية الامتصاص مما تمنع ارتفاعا مفاجئا فى سكر الدم، كما أن الألياف تخفض نسبة الكولسترول بالدم، وتحتوى الفواكه المجففة على ألياف غير ذائبة وتمتص الماء بالأمعاء ويزيد حجمها فتعطى الإحساس بالشبع كما أنها ملين طبيعى بدون إحداث مغص.

وأشار الدكتور خالد مصيلحى أن وجود نسبة من الكالسيوم تجعلها مثالية لمرضى هشاشة العظام وتقوية عظام وأسنان الأطفال، كما أن وجود البوتاسيوم يحمى عضلة القلب وينظم ضغط الدم المرتفع، موضحا أن وجود هذه الفواكه تحتوى على الفسفور والكالسيوم مما يجعلها مفيدة فى حالات الإجهاد الذهنى وتقوية جهاز المناعة وتنشيط خلايا المخ.

وأوضح أنه يوجد فى هذه الفواكه الحديد والذى يعتبر ضروريا لتعويض ما يفقده الجسم من معادن أثناء الصيام خاصة لدى مرضى الأنيميا فهو يدخل فى تكوين خلايا الدم الحمراء والهيموجلوبين.

وقال الدكتور خالد مصيلحى إن وجود نسب كبيرة ومركزة من المعادن فى هذه الفواكه يجعل الإكثار منها خطرا على مرضى الكلى، خاصة الذى لديهم استعداد لتكوين الحصوات والذين يعانون من نسب عالية من الأملاح.

- بالفيديو.. بائعو ياميش رمضان بالإسكندرية: الأسعار ارتفعت 40% والإقبال ضعيف