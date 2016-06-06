أخبار عاجلة

بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
قرار بالتعريف بمخاطر الإرهاب في الإذاعات الصباحية بمدارس الجيزة -
فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

لمريض الكبد بعد الإفطار.. ابعد عن الدهون والمعلبات وتناول الخضروات

Google+ Print
لمريض الكبد بعد الإفطار.. ابعد عن الدهون والمعلبات وتناول الخضروات لمريض الكبد بعد الإفطار.. ابعد عن الدهون والمعلبات وتناول الخضروات
مريض الكبد قد يحتار فى إمكانية صيام رمضان أو الإفطار خوفا من حدوث مضاعفات تؤثر على حالته الصحية، ولكن أطباء الكبد أكدوا أن مرضى الفيروسات الكبدية، والمرضى الذين يعانون من تليف متكافئ بالكبد يمكنهم الصوم، أما المرضى الذين يعانون من مضاعفات على الكبد أو خارج الكبد فلا يمكنهم الصوم وعليهم بالإفطار.

أكد الدكتور إيهاب عبد العاطى أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بجامعة المنوفية أنه إذا كانت حالة وظائف الكبد فى مستواها الطبيعى فالصيام مسموح أما إذا كان هناك خلل فى وظائف الكبد، والصفراء مرتفعة ونسبة الالبومين فى الدم قليلة، ويوجد خلل فى التجلط فى المرضى الذين يعانون من الاستسقاء والذين يتعرضون للغيبوبة الكبدية المتكررة لا ينصح لهم بالصيام لأنه قد يسبب لهم فشل كبدى.

وقال الدكتور إيهاب عبد العادى إن الصيام يعتمد بشكل أساسى على الكبد لإنتاج السكر خلال الصيام، وبالتالى ففى حالة وجود خلل فى وظائف الكبد لا ينصح بالصيام، لأن المريض قد يتعرض لخلل شديد بوظائف الكبد ويحدث غيبوبة كبدية.

وأشار إلى أن مرضى الفيروسات يمكن لهم الصيام فى حالة عدم وجود تليف كبدى غير متكافئ، موضحا أنه من الأخطاء الشائعة هو تناول العصائر المعلبة والتى تحتوى على المواد الحافظة والتى تضر بالكبد، مؤكدا على أنه يمكن تناول الخضروات والفواكه مع تجنب .


>- "الأغذية والأدوية الأوروبية" تقر علاجا جديدا لفيروس C يشفى بنسبة 95%
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم